Icardi Napoli, ultimatum scaduto: la strategia di De Laurentiis

Icardi Napoli: l’ultimatum di De Laurentiis è scaduto ieri sera, ma il presidente del club partenopeo non molla la presa

Tutto come previsto: Icardi non ha risposto alla proposta del Napoli ma, nonostante l’ormai famoso ultimatum sia scaduto ieri, De Laurentiis – secondo La Gazzetta dello Sport – ha deciso di restare al tavolo con l’argentino ancora per qualche giorno.

La speranza del presidente azzurro è che le difficoltà della Juve a sfoltire la rosa possano spingere l’attaccante nerazzurro verso i partenopei. E ora c’è tempo fino a martedì.