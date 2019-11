Icardi non smette di segnare e trascina il Paris Saint-Germain in vetta: Lille battuto, sesto gol in Ligue 1

Mauro Icardi si sta prendendo il Paris Saint-Germain. Quella siglata contro il Lille è la sesta rete in sette partite disputate in Ligue 1, nonché la decima considerando anche le presenze in Champions League.

Per l’attaccante argentino, che probabilmente verrà riscattato dal club transalpino entro la fine della stagione, sono numeri da record che sanno di rivalsa nei confronti dell’Inter.