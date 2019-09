Icardi PSG, visite mediche terminate: attaccante in sede per firmare

Mauro Icardi al PSG, il countdown sta per terminare: visite mediche ok, il giocatore ha raggiunto il quartier generale del club

Mauro Icardi al PSG: manca veramente poco e il giocatore argentino vestirà la maglia dei parigini. Attesa per le firme al rinnovo con l’Inter e al contratto coi francesi.

Conferme sulle cifre: prestito gratuito e diritto di riscatto a 70 milioni di euro, fa sapere Sky Sport. Icardi ha concluso le visite mediche ed è arrivato in sede per firmare. Stipendio da 7 milioni di euro per lui.