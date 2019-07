Icardi chiede il reintegro in gruppo: la risposta dell’Inter

Mauro Icardi potrebbe tornare in gruppo. L’attaccante avrebbe chiesto all’Inter il reintegro in gruppo: la risposta del club

Nuovo scenario in casa Inter. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il giocatore avrebbe chiesto il reintegro in gruppo. La motivazione del giocatore sarebbe sicuramente da imputare alla volontà di allenarsi per farsi trovare pronto per la sua prossima squadra: lo scenario di mercato, infatti, non cambia.

Il club nerazzurro avrebbe accettato la richiesta dell’attaccante. Maurito dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dalla giornata di mercoledì, quando la squadra riprenderà la preparazione dopo la tournée asiatica.