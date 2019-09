Icardi scalda i motori: pronto l’esordio con il Psg

Icardi è pronto a esordire con la maglia del Paris Saint Germain: probabile maglia da titolare con lo Strasburgo

Dopo tante chiacchiere e polemiche Mauro Icardi è finalmente pronto per tornare in campo. Sabato dovrebbe già scendere in campo da titolare contro lo Strasburgo, magari in staffetta con Cavani che pare recuperato dopo l’ultimo infortunio.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’argentino si allena regolarmente con il resto dei compagni da giorni e Tuchel vuole subito fargli assaggiare il terreno del suo nuovo stadio e il calore dei suoi nuovi tifosi.