Icardi, spunta una clausola nell’accordo tra Inter e Psg per l’argentino

Icardi, spunta una clausola nell’accordo tra Inter e Psg che nel finale di mercato ha portato l’argentino a Parigi

Icardi e un futuro tutto da definire. Certo, tra l’opzione della conferma al Psg e quella del ritorno all’Inter, l’orizzonte è ancora lontano. Se ne riparlerà a fine stagione, per ora l’attaccante argentino si sta inserendo con profitto nella sua nuova squadra.

Ma nell’accordo che lo ha portato a Parigi in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, c’è una clausola – secondo Il Corriere dello Sport – che lascia al giocatore l’ultima parola a giugno. In caso di mancato riscatto da parte dei parigini l’argentino tornerà a Milano, in caso di conferma al Psg servirà comunque l’avvallo del calciatore e del suo entourage.