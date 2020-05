Icardi, vicina la fumata bianca: sarà la cessione più onerosa dell’Inter

È quasi fatta per la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain: a breve arriverà l’ufficialità. I dettagli

Manca sempre meno alla cessione definitiva di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Come racconta il Corriere dello Sport bisognerebbe sistemare alcuni dettagli e poi si potranno redigere i comunicati ufficiali.

Lo scambio di documenti per ratificare il passaggio definitivo del bomber argentino – che ha già un accordo con il club parigino fino al 2024 – prende forma in queste ore. Contando sullo sconto applicato all’operazione del riscatto di Icardi: Leonardo è riuscito a far abbassare leggermente le pretese alla società nerazzurra. L’Inter andrà incontro ai campioni di Francia, lasciando Maurito dov’è, con una riduzione rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti il 2 settembre quando l’attaccante ha lasciato Milano. Si chiuderà a 60-65 milioni più bonus, a patto che siano facilmente raggiungibili, da inserire nell’affare. Sono attese novità entro il weekend: Icardi diventerà la cessione più onerosa della storia dell’Inter.