Digne e Vidal sembrerebbero essere, ormai, fuori dai piani tecnico tattici del Barcellona: ecco che potrebbero diventare due importanti occasioni di mercato

I nomi di Digne e Vidal sono venuti fuori, nelle ultime settimane, in ottica calciomercato italiano, con Juventus, Napoli ed Inter interessate a metterli sotto contratto. Il terzino francese, d’altronde, conosce già la nostra Serie A per aver vestito la casacca della Roma nella stagione 2015/2016 mentre il suo compagno di squadra ha bazzicato sempre in Liga, se si esclude la breve parentesi greca.

I due, stando a quanto si legge su Sport, così come il colombiano Yerry Mina, non rientrerebbero più nel progetto sportivo del Barcellona che sarebbe dunque propenso a lasciarli partire. In un periodo storico in cui molte big del nostro calcio sono alla ricerca di nuovi terzini per rinforzare i rispettivi roster, i nomi di Digne e Vidal non possono che essere presi in considerazione se si è alla ricerca di un esterno basso dalla grande propulsione offensiva. Lucas per la Juve, se dovesse andar via Alex Sandro, o per il Napoli, se i tempi di recupero di Ghoulam dovessero essere lunghi. Aleix per l’Inter, se la trattativa per Vrsaljko non dovesse andare a buon fine. Ma occhio alla concorrenza di Siviglia ed Everton.