Il Barcellona pianifica il prossimo assalto di mercato: due nomi nella lista degli acquisti, spogliatoio blaugrana diviso

L’assalto estivo a Neymar non è andato a buon fine. Ma, in casa Barcellona, ha comunque lasciato strascichi nello spogliatoio. Il tentativo, infatti, secondo Mundo Deportivo non sarebbe andato giù ad alcuni elementi dello spogliatoio blaugrana, ancora scottati dalla decisione presa dal giocatore due anni fa.

Tra i giocatori, allora, sarebbe in corso un dibattito relativo alle strategie del club sul mercato: ancora Neymar o meglio cambiare obiettivo? L’altra opzione porta direttamente a Mbappé, per quanto evidente l’enorme difficoltà nell’imbastire un’operazione del genere con il Psg.