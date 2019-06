Il Barcellona vuole Romagnoli: i rossoneri alzano il muro

Il Barcellona ha messo nel mirino Alessio Romagnoli: il centrale difensivo interessa tanto ai blaugrana che dovranno buttare giù il muro eretto dal Milan

Il Barcellona vuole Alessio Romagnoli. O forse è meglio usare l’imperfetto visto che la prima offerta dei blaugrana è stata subito respinta dal Milan. Romagnoli è incedibile. Questo il messaggio fuori da casa Milan. L’unico giocatore che non è sul mercato è proprio il centrale difensivo che vuole diventare un simbolo del nuovo Diavolo.

Come raccontato da Tuttosport, l’offerta catalana era pure allettante: 40 milioni cash, che avrebbero dato una grossa mano al traballante bilancio rossonero, oltre ad una contropartita a scelta tra i giocatori in uscita. Tanti soldi, che sarebbero stati decisamente utili, ma il progetto del Milan non può prescindere dal suo giocatore più rappresentativo. Romagnoli non si tocca.