Il Boca vince se…ecco tutte le regole della finale di ritorno di Libertadores

A poco più di 10 minuti dal termine, Boca e River stanno pareggiando: cosa succede? Chi vincerà la Copa Libertadores?

Al Pipa Benedetto ha risposto Lucas Pratto. Come all’andata che era finita 2-2. Ma ora non si gioca al Monumental del River Plate ma al Bernabeu di Madrid. Cosa succede se la partita dovesse terminare in parità? Si andrebbe ai supplementari e poi ai rigori (se il risultato rimanesse il medesimo). A differenza di quanto valeva per la semifinale di Copa Libertadores, nell’ultimo atto non valgono i gol in trasferta.