Idea Marco Sau per il Brescia. Cellino vorrebbe l’attaccante della Sampdoria per il ritorno in Serie A delle Rondinelle

Marco Sau non rientra nei piani della Sampdoria e dopo 6 mesi potrebbe cambiare nuovamente maglia. L’attaccante ex Cagliari potrebbe abbracciare il presidente Cellino, conosciuto durante la lunga esperienza in Sardegna.

Il Brescia, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, fa sul serio per l’attaccante sardo. Il Brescia è pronto a puntare su Marco Sau per rinforzare l’attacco in vista del ritorno in Serie A.