Il Brescia in A sogna in grande, parla l’ex Felipe Sodinha

L’entusiasmo non manca di certo alle Rondinelle, pronte a rituffarsi in Serie A. Sorride anche l’ex Felipe Sodinha, ecco le sue parole

Il boom degli abbonamenti certifica l’entusiasmo di una tifoseria pronta ad accompagnare il Brescia in Serie A, con la voglia di sognare in grande. L’ex Felipe Sodinha, alle Rondinelle dal 2012 al 2015, non vede l’ora. «Sono contento della promozione – le parole del classe 1988 a Tuttomercatoweb.com -, i tifosi e la città meritano la massima serie.

La società e la squadra hanno lavorato benissimo, è la giusta dimensione. Ora dovranno lottare fino alla fine per confermarsi, ma hanno le carte in regola per conquistare la salvezza».