Dopo il 4-0 contro il Sassuolo, Di Carlo si rassegna: quante seconde scelte tra i titolari di Bologna-Chievo!

Il Chievo si prepara a una drammatica retrocessione in Serie B: undici punti sono troppo pochi per credere in una disperata rimonta. Ormai è troppo tardi per i gialloblù, che hanno smesso di crederci da tanto, troppo tempo. Domenico Di Carlo, ormai rassegnato, lancia le riserve nella trasferta a Bologna.

Largo quindi ai giovani, nella speranza di risalire velocemente in Serie A: non passano inosservate le esclusioni di Emanuele Giaccherini e Sergio Pellissier. Ecco la formazione del Chievo contro il Bologna:

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Rigoni; Kiyine; Stepinski, Vignato.