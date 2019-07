Il commovente saluto di Lazzari alla Spal: «Sempre nel mio cuore» – FOTO

View this post on Instagram

Che dire…sono stati sei anni fantastici con questa maglia addosso. Sette anni con questa splendida società e con questa città. Siamo cresciuti insieme,lottando e vincendo in ogni categoria. Vorrei ringraziare tutto il mondo SPAL,dai miei compagni al mister e al suo staff,dalla società ai magnifici tifosi che abbiamo sempre avuto accanto. Sarete sempre nel mio cuore,è stato un ONORE…un abbraccio Manuel