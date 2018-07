Il Livorno ha voluto annunciare il ritorno di Diamanti in granata con una immagine ispirata a quella utilizzata dalla Juve per celebrare Cristiano Ronaldo

Alino Diamanti è ufficialmente tornato a Livorno, che l’anno prossimo giocherà in Serie B sotto la guida dell’allenatore ed ex leggenda locale Crisitiano Lucarelli. Per festeggiare il lieto evento il club toscano ha deciso di ispirarsi alla Juventus. La squadra di Aldo Spinelli ha condiviso sui propri canali social una foto che ricorda quella utilizzata dai bianconeri per celebrare l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Nella foto si può infatti vedere la sagoma dell’attaccante su uno sfondo granata accompagnata dal commento: «Cara @juventusfc…vi si vole bene….ma dé volete mettere #Alino con CR7…A…spettateci!». Diamanti, da sempre legato alla sua ex squadra, ha già vestito la maglia del Livorno dal 2007 al 2009 segnando 17 gol in 54 presenze.