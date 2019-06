Il Manchester United non si arrende: proposto il rinnovo a Pogba

Il Manchester United prova a trattenere Paul Pogba. Il club inglese avrebbe proposto il rinnovo al francese

Juventus e Real Madrid sulle tracce di Paul Pogba. Il centrocampista ha aperto le porte all’addio ma il Manchester United vorrebbe chiuderle, per trattenere il giocatore.

Secondo il Daily Mail, lo United non si arrende e avrebbe pronto un maxi-rinnovo per convincere il Polpo a proseguire la sua avventura a Old Trafford: gli inglesi potrebbe offrire un rinnovo da ben 30 milioni a stagione! E intanto spunta un indizio social sul profilo Instagram di Paul