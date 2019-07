Il Milan pensa al rinnovo di Gigio Donnarumma. L’estremo difensore dovrebbe accettare un ingaggio al ribasso

Ogni casella in Europa è stata sistemata: il Psg ha scelto Areola, il Manchester United ha rinnovato con De Gea. Donnarumma, salvo imprevedibili scenari, resterà al Milan. Ora, però, per Boban e Maldini si pone un altro problema: rinnovare il contratto in scadenza nel 2021.

I due dirigenti potrebbero accorciare i tempi. Secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe non essere necessario aspettare la fine del mercato e proveranno ad abbassare l’ingaggio del giovane portiere. Il Milan chiede una prova d’amore al ragazzo: visto che il tuo desiderio è quello di restare a lungo, allora dimostra il tuo attaccamento venendo incontro alle esigenze del club.