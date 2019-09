Il Milan riparte dalla colonna Romagnoli e dalla difesa: nel 2019 la retroguardia rossonera vanta un primato in Serie A

Il Milan riparte dalle basi. Che nel calcio, il più delle volte, sono rappresentate dalla difesa. Un reparto arretrato, in rossonero, guidato dalla colonna portante Romagnoli, nonostante il suo posto in Nazionale non sia garantito.

A livello di club invece la sua presenza è costante e il suo apporto fondamentale. Al punto che, con 17 gol subiti, il Milan è la squadra che attualmente ha incassato meno gol in Serie A nell’anno solare in corso. Ecco da dove vuole ripartire Giampaolo.