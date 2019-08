Il Milan trema: ecco quando può tornare Theo Hernandez

Nuovi esami strumentali per Theo Hernandez ieri a Milano dopo l’infortunio alla caviglia destra: improbabile che recuperi per la gara con l’Udinese

Più grave del previsto l’infortunio a Theo Hernandez occorso durante la gara di International Champions Cup tra Milan e Bayern Monaco dello scorso 23 luglio, il terzino francese ieri si è presentato in stampelle alla clinica la Madonnina di Milano per sottoporsi a nuovi esami strumentali.

Resta improbabile vederlo in campo per la prima giornata di campionato del Milan contro l’Udinese il 25 agosto. La speranza del Milan, secondo ‘Tuttosport‘, sarebbe quella di avere a disposizione l’ex Real Madrid per la gara casalinga contro il Brescia del prossimo 1 settembre.