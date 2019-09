Il monito di Sarri: «Juve, non sbagliare approccio anche contro la SPAL» – VIDEO

Il monito lanciato dal tecnico bianconero Sarri durante la conferenza stampa di vigilia di Juve-Spal

Maurizio Sarri ha lanciato il monito in vista della partita di domani pomeriggio contro la SPAL. Il tecnico bianconero non vuole che si sbagli più l’approccio alla gara come è stato fatto contro Verona e Brescia.

«Noi possiamo fare qualcosa di più, però poi andando sotto sono diventate due partite difficili. La prima cosa da evitare è andare sotto. Vediamo se possiamo migliorare gli approcci alle partite prima di tutto»