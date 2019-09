Il Porto vince al 98° in casa del Portimonense, decide un…ex Roma!

Incredibile la partita del Porto in casa del Portimonense: i ragazzi di Conceicao strappano i tre punti al 98°. A decidere la gara è Marcano

Sembrava una normale domenica di prassi per il Porto. La partita in casa del Portimonense, considerato anche il divario in classifica, sembrava non potesse destare particolari problemi alla squadra di Sergio Conceicao. E così è stato, per 74 lunghi minuti. Giri d’orologio utili per far sì che i biancoblù si portassero sul 2-0.

Tutto sembrava filare liscio, ma un uno due dei padroni di casa tra il minuto 75 e quello 77 ha ristabilito clamorosamente le cose in parità. In più, nei minuti di recupero, è arrivato il cartellino rosso per Alex Telles, che ha così lasciato il Porto in 10. Ma dato che la speranza è l’ultima a morire, ecco che dal calcio d’angolo finale sbuca il capoccione di Ivan Marcano a regalare i tre punti, al clamoroso minuto 98.