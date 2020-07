Il Psg si mette in moto: amichevole contro il Le Havre con il pubblico allo stadio

Il Psg si rimette in moto in vista del quarto di finale di Champions contro l’Atalanta: oggi amichevole contro il Le Havre

Il Paris Saint Germain si rimette in moto. Il club francese disputerà oggi un’amichevole contro il Le Havre per rimettere minuti nelle gambe dopo il lunghissimo stop. Proprio i francesi, primi e anche unici tra i top 5 campionati d’Europa a fermare il torneo nazionale, saranno protagonisti della ripartenza con annessi tifosi.

Già, perchè saranno ben 4000 le persone estranee alle due società che potranno assistere alla partita. Una stranezza considerato il comportamento tenuto dal governo francese nella lotta contro il COVID-19. Tante le precauzioni del caso: mascherine per tutti, tamponi e test sierologici per chi entrerà negli spogliatoi. Inoltre, sugli spalti sarà in vigore il piazzamento libero ma con l’obbligo di distanziamento di almeno un seggiolino, salvo per chi ha comprato insieme i biglietti.