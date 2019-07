Il Real Madrid rialza la testa: successo in amichevole contro il Fenerbahce

Il Real Madrid rialza la testa e vince in amichevole contro il Fenerbahce. Protagonista Benzema autore di una tripletta

Dopo un pre campionato da brividi, culminato con la sconfitta per 7-3 contro l’Atletico, il Real Madrid ha quest’oggi rialzato la china vincendo nel match valevole per l’Audi Cup contro il Fenerbahce. 5-3 il punteggio finale in favore della squadra di Zidane.

Benzema protagonista con una tripletta, a mettere al sicuro la gara ci hanno pensato Nacho e successivamente Mariano Diaz (sempre al centro di discorsi di mercato) allo scadere.