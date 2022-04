Il Sudtirol conquista la prima, storica promozione in Serie B della sua storia dopo più di vent’anni in Serie C

Promozione diretta conquistata all’ultima giornata dalla formazione alto-atesina grazie alla vittoria sul campo della Triestina.