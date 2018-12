Il Torino ha messo gli occhi su Ciprian Marica

Ciprian Marica è nel mirino del Toro, che è pronto ad offrirgli un contratto annuale

Il calciomercato granata potrebbe non essere ancora finito. Il Torino, infatti, sarebbe orientato verso Ciprian Marica, ex dello Steaua Bucarest attualmente svincolato. Il calciatore rumeno, classe 1985 è nel giro della Nazionale, con cui ha giocato 66 partite segnando 24 gol e dopo aver trascorso sei mesi nel 2016 allo Steaua Bucarest, è attualmente libero. L’attaccante ha iniziato la propria carriera nelle giovanili della Dinamo Bucarest, passando in prima squadra nel 2001. Ha vinto due campionati rumeni, 2001-2002 e 2003-2004 e due coppe di Romania, 2002-2003 e 2003-2004. Con la maglia dello Šachtar ha vinto due campionati ucraini e una Supercoppa d’Ucraina.

CIPRIAN MARICA POTREBBE ARRIVARE A TORINO NEI PROSSIMI GIORNI – Con l’arrivo di Ciprian Marica, Mihajlovic potrebbe rinforzare notevolmente l’attacco granata, che attualmente è composto solamente da Maxi Lopez e Andrea Belotti. La dirigenza del Torino sarebbe disponibile ad offrirgli un contratto annuale e la trattativa si potrebbe concludere nei prossimi giorni. A riferirlo è il magazine spagnolo Fichajes.net.