Ilicic verso l’uscita: opzione Milan per rilanciarsi

Annata deludente per Josip Ilicic, appena sei gol e quasi mai incisivo: anche il rapporto con Gasperini sembra essersi incrinato

Si moltiplicano le voci su un addio di Josip Ilicic a fine stagione. Lo sloveno dopo quattro anni intensi, di alti e bassi, potrebbe chiudere a giugno il suo rapporto con l’Atalanta per avviare a 33 anni e mezzo l’ultimo ciclo della sua carriera.

Niente è ancora stato deciso. Di sicuro il fantasista sta vivendo una stagione deludente con appena sei gol, tante insufficienze in pagella e pochissime partite in cui ha fatto la differenza. Anche con Gasperini il rapporto sembra incrinato, dopo la sostituzione nel finale con il Real Madrid appena mezz’ora dopo essere entrato in campo. Ilicic vorrebbe cambiare aria, pur essendo sotto contratto con la Dea fino al 2023, per rilanciarsi e il Milan rappresenta un’opportunità concretizzabile: il calciatore abita a Milano da anni e vorrebbe giocare con Ibrahimovic.

Determinante in vista delle scelte di mercato sarà il finale di stagione. Gasperini, data l’assenza di Pessina e gli acciacchi i di Muriel, potrebbe rilanciarlo titolare domenica a Firenze, contro la sua ex Fiorentina che ha lasciato con il dente avvelenato nel 2017. Confidando in un suo improvviso risveglio.