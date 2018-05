Ciro Immobile, infortunio: l’attaccante della Lazio, lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano per un problema muscolare

Nuovo infortunio per Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio, rientrato in campo domenica scorsa per l’ultima partita stagionale contro l’Inter dopo un problema al flessore, è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale a Coverciano dove era impegnato da ieri. L’attaccante classe 1990 torna a casa per un problema muscolare.

Questo il comunicato apparso sul sito della FIGC: «Ciro Immobile lascerà nel pomeriggio il ritiro di Coverciano e non prenderà parte quindi alle prossime amichevoli della Nazionale con Arabia Saudita, Francia e Olanda. Dopo gli accertamenti medici effettuati questa mattina, l’attaccante della Lazio tornerà a disposizione del club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso». Il ct azzurro Roberto Mancini deve fare i conti con il quarto forfait in pochi giorni: dopo gli stop di Emerson Palmieri e Claudio Marchisio prima del raduno, ieri sera è stato annunciato anche lo stop di Federico Bernardeschi.