Conferenza Immobile: «Sentiamo il peso della partita»

Conferenza stampa Immobile: le dichiarazioni del capitano della Lazio alla vigilia della Supercoppa Italiana

Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nella vigilia della gara contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Le sue dichiarazioni:

PESO DEL NON VINCERE DA TANTO UN TROFEO – «Sentiamo il peso della partita. E’ un trofeo con due finali a ridosso di tre giorni. Abbiamo poco tempo per preparare le gare. Siamo felici del percorso dello scorso anno che ci ha portati fino a qui e vogliamo godercela».

COME SI SENTE – «Mi manca un po’ di ritmo partita, sono stato fermo tre settimane. E’ stato importante giocare col Lecce per riprendere le cose del campo. La squadra non si è allenata molto per via dei tanti impegni, non mi sono allenato tanto con loro. Ho lavorato sulle mie gambe per essere al massimo per il match».

ULTIMO PRECEDENTE – «Facciamo riferimento alle gare che facciamo. Abbiamo giocato con loro poco tempo fa, quella partita è stata un banco di prova per noi. Abbiamo fatto 40 minuti di calcio importante ma non abbiamo finalizzato la mole di gioco e di lavoro. C’è da ritoccare qualcosa per la partita di domani».

