Immobile dopo Finlandia Italia polemizza: «Su di me si è creato un caso»

Immobile si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il gol ritrovato con l’Italia nella trasferta contro la Finlandia

Immobile festeggia il gol ritrovato con l’Italia al termine della sfida con la Finlandia valida per Euro 2020. Ecco le parole a Rai Sport.

«Digiuno di gol con l’Italia? Era un peso troppo grande per me. Si sono dette tante cose in questi due anni ma sapevo sarebbe arrivato mio momento. Stasera abbiamo giocato una grande partita, non era semplice. Su di me si è cercato sempre di creare un caso, l’anno scorso non ho passato un bel periodo ma anche con La Lazio non stavo facendo bene».