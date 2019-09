Immobile-Inzaghi, pace fatta: ecco il gesto dell’attaccante dopo il gol

Immobile firma il quarto goal della Lazio dopo una grande prestazione e corre ad abbracciare Simone Inzaghi in panchina

Pace fatta, ufficiale. Ciro Immobile e Simone Inzaghi si sono messi alle spalle il litigio avuto durante Lazio-Parma e, in occasione del quarto gol biancoceleste che porta la firma proprio dell’ex Toro, si sono abbracciati a lungo.

Dopo l’abbraccio sono arrivate anche le parole di Ciro Immobile dedicate ad Inzaghi ai microfoni di Sky: «So che ormai è passato, mi dispiace. Per me è come un fratello maggiore, mi ha sempre dato fiducia. Non ci sono scusanti per ciò che è successo, ma sono stato vero anche nei momenti successivi. Sono incomprensioni che ci possono stare, in quattro anni concedetemela una. Con l’abbraccio ho voluto mettere fine a questa storia anche se già lo aveva fatto il mister»