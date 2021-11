Lazio, Immobile ci sarà all’Olimpico: non per giocare

Immobile all’Olimpico solo per essere premiato: contro la Juventus non ci sarà

Immobile out per la super sfida contro la Juventus di questa sera. Una grossa perdita per mister Sarri che ora dovrà trovare nuove soluzioni per l’attacco: falso nove o Muriqi? Il dubbio rimarrà fino a ridosso della partita.

L’attaccante della Lazio e della Nazionale sarà comunque all’Olimpico siccome verrà premiato per il gol più bello. Oggi nuovi esami, come riportato dal Corriere dello Sport, ma niente Juve. Sarri conta di riaverlo per la Champions League.

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24