Immobile, parla l’agente: «In Nazionale giocano i migliori, più forti di Ciro non ce ne sono»

L’agente di Immobile ha parlato dell’apporto che potrà ancora dare alla Nazionale l’attaccante della Lazio

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, in una intervista a La Repubblica ha parlato della questione riguardante il bomber della Lazio e la Nazionale italiana.

CONVOCAZIONE – «In Nazionale devono giocare i migliori. Se c’è un altro attaccante più forte di Ciro allora è giusto che lui gli lasci spazio, ma al momento non ne esistono. Non ci sono i vari Benzema o i Mbappè in Italia, né se ne vedono all’orizzonte, quindi…».

