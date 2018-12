In ritardo all’allenamento, 100 mila euro di multa a Dembelé

Multa a Dembelé: ritardo di 2 ore per l’attaccante all’allenamento del lunedì, dovrà pagare 100 mila euro al Barcellona.

Continuano i problemi per il Barcellona nella gestione dell’attaccante francese Ousmane Dembelé. Dopo le accuse di dipendenza videoludica e di scarso rendimento, il giocatore ha ritrovato una buona forma ma lunedì mattina si è presentato in ritardo di 2 ore all’allenamento dopo la bella prestazione e la vittoria per 4-0 nel derby contro l’Espanyol. Multa a Dembelé: il suo comportamento inaccettabile avrebbe fatto infuriare il tecnico Ernesto Valverde, da cui la decisione di infliggere al giocatore una sanzione pecuniaria.

Secondo quanto riporta “AS”, Dembelé dovrà pagare una multa molto salata da 100 mila euro. Nessuna esclusione dai convocati per l’impegno di Champions League con il Tottenham però: il francese, vista l’ottima forma dimostrata anche con l’Espanyol, con gli Spurs ci sarà. Ma ci penserà bene prima di fare di nuovo tardi agli allenamenti.

VALVERDE PERDONA DEMBELÉ: «DOBBIAMO CERCARE DI AIUTARLO»