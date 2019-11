In Spagna sono sicuri: Messi vincerà il Pallone d’Oro

L’indiscrezione è stata pubblicata sull’edizione odierna di Mundo Deportivo, quotidiano vicino al mondo del Barcellona

Chi toglierà lo scudetto a Luka Modric? In Spagna sono sicuri: Leo Messi. L’indiscrezione è stata rilanciata in mattinata da “Mundo Deportivo”, quotidiano molto vicino alla dirigenza del Barcellona.

Secondo quanto appreso, infatti, il fenomeno argentino riuscirà ad avere la meglio sui rivali più accreditati, Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo. Non solo, in corsa ci sono anche Salah, Mané e Mbappé. In Spagna sono certi che Messi abbia le mani sul suo sesto Pallone d’Oro.