Ince contro Ronaldo: «Un egoista, è un cattivo esempio»

Anche Paul Ince si è scagliato contro Cristiano Ronaldo, al centro delle critiche nell’ultimo periodo

LE PAROLE – «Pensavamo che sarebbe stato un bene per i più giovani. Però se a fine partita corri negli spogliatoi senza applaudire i tifosi per il loro supporto, dai il cattivo esempio. Perché i ragazzi dovrebbero ascoltare qualcuno che si comporta in quel modo? Cristiano ha iniziato benissimo ma adesso ha smesso di essere un pericolo ed è da lì che deriva la sua frustrazione. È un giocatore egoista: Ronaldo si preoccupa solo di Ronaldo e se non segna non è contento. Dovrebbero parlare tutti del Manchester United, ma alla fine si tratta solo di Cristiano».