Inchiesta Last Banner, gli ultras Juve contro Ronaldo: «Ma che cosa fa?»

Inchiesta Last Banner, la rabbia degli ultras Juve nei confronti di Cristiano Ronaldo: «Ma non sa come funzionano le cose?»

Emerge anche la figura di Cristiano Ronaldo tra le intercettazioni e le frasi rubate agli ultras della Juventus nel corso dell’inchiesta “Last Banner“. Secondo Il Corriere della Sera, infatti, anche il fuoriclasse portoghese avrebbe scatenato la rabbia della frangia più estrema del tifo bianconero.

A causarla, un pallone lanciato da CR7 al pubblico: in direzione della tribuna, però, e non della curva. «Oh, ma quello non sa come funzionano le cose?», lo sfogo di un ultras al gesto del lusitano.