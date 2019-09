Infinito Ibrahimovic: record frantumato e caccia al primato

Zlatan Ibrahimovic è sempre più infinito: tripletta al Kansas City e record personale frantumato: ora caccia al primato in MLS

Zlatan Ibrahimovic è come il buon vino: più invecchia più continua a stupire. Dopo l‘infortunio al crociato del 2017 si pensava che la sua carriera potesse giungere verso il termine, ma è stato lo svedese stesso a smentire tutti.

Gol su gol ha conquistato i Los Angeles Galaxy e, nell’ultima partita disputata, ha realizzato una tripletta col Kansas City. Con le tre segnature è arrivato a quota 26 in campionato, frantumando il suo bottino personale della scorsa stagione. L’obiettivo è adesso decretare il record assoluto in MLS di gol personali in una stagione: quota 31 reti. E mancano quattro partite.