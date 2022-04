Infortunati Cagliari, riecco Baselli. Ma Mazzarri perde un difensore

Il punto sugli infortunati del Cagliari in vista del match di domani sera contro la Juventus: un ritorno e una nuova assenza per Mazzarri

Domani il Cagliari ospiterà la Juventus tra le mura della Unipol Domus alle ore 20:45. Il punto sull’infermeria rossoblù in vista di domani sera.

Ceppitelli continua a svolgere un lavoro personalizzato a causa di un problema al polpaccio sinistro, così come Gagliano per un affaticamento. Goldaniga si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra durante l’allenamento e il suo recupero è ancora da valutare. Baselli si è allenato in gruppo. Nandez e Strootman continuano con il loro percorso.