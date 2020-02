Infortunati Juve, Bernardeschi recupera per la SPAL. Douglas Costa e Khedira vogliono tornare per il match con il Lione

In casa Juve si lavora per recuperare al meglio tutti gli infortuni. Buone notizie per Maurizio Sarri – come si legge su Tuttosport – in vista del match di Champions League contro il Lione: Sami Khedira e Douglas Costa stanno cercando di rientrare proprio in vista del match della prossima settimana, mentre Federico Bernardeschi dovrebbe essere già a disposizione per la sfida contro la SPAL. Il brasiliano, però, potrebbe tornare a completa disposizione per il ritorno all’Allianz Stadium.