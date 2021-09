Infortunati Napoli: Mertens punta il Cagliari, spiraglio Torino per Ghoulam

Il Napoli fa il punto sui suoi infortunati alla vigilia della gara di Europa League contro il Leicester: i possibili rientri di Mertens e Ghoulam

Il Napoli domani farà il suo esordio in Europa League in una gara dal sapore di Champions: avversario il Leicester di Rodgers, squadra al top in Premier League. Non ci saranno Mertens e Ghoulam, ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Come riporta Il Mattino Mertens potrebbe rientrare contro il Cagliari, il 26 settembre mentre per Ghoulam l’obiettivo è il Torino, prima gara dopo la sosta di ottobre.