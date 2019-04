La Juventus valuta le condizioni di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League: oggi esami medici importanti

Settimana decisiva in casa Juventus per valutare l’entità degli infortuni di alcuni dei giocatori al momento ai box: tra questi Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Douglas Costa. L’obiettivo bianconero, senza alcuna fretta (mancano ancora una decina di giorni), sarebbe quello di avere i tre attaccanti a disposizione per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, ma bisognerà prima capire come stanno. Il caso più problematico è probabilmente proprio quello di Ronaldo, che oggi verrà sottoposto a nuovi esami medici: il portoghese salterà le gare con Cagliari e Milan di questa settimana, ma lavora duro per esserci ad Amsterdam. La Juve resta su di lui molto cauta, perché l’entità della lesione muscolare subita in nazionale è comunque da non sottovalutare e le possibilità di ricaduta ci sono.

Esami medici oggi anche per Dybala, infortunatosi (indurimento muscolare) a pochi minuti dall’inizio della gara con l’Empoli di sabato: per lui quasi sicura l’esclusione a scopo cautelativo contro il Cagliari domani, ma potrebbe tornare in campo già contro il Milan. Ulteriori accertamenti, infine, dovrebbero essero svolti anche su Douglas Costa: il brasiliano è fermo ormai da un paio di mesi per un problema al quadricipite non ancora del tutto risolto e restano ancora un po’ di dubbi sulle sue condizioni. In compenso è tornato in squadra Sami Khedira dopo il problema cardiaco dello scorso mese, mentre tra una decina di giorni dovrebbe tornare ad allenarsi pure Juan Cuadrado, infortunato ormai di lunghissimo corso: il colombiano potrebbe essere utile per far rifiatare qualche giocare in ottica campionato, considerato che non è inserito in lista Champions League.