Infortunio Alisson: novità sui tempi di recupero del portiere del Liverpool

Dopo l’infortunio accusato nel match tra Liverpool e Norwich, Alisson si è sottoposto ad alcuni esami: ecco l’entità dello stop

Arrivano novità poco incoraggianti sull’infortunio di Alisson. Secondo quanto filtra dai media inglesi, gli esami approfonditi condotti a Melwood avrebbero evidenziato uno strappo al polpaccio.

Si parla di circa due mesi di stop per il portiere del Liverpool: tegola per Jurgen Klopp, che dovrà fare a meno di una delle stelle dei Reds, spesso decisiva in campionato e in Europa.