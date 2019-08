Infortunio Baselli, Mazzarri spiega il problema del centrocampista

Infortunio Baselli, Mazzarri spiega il problema del giocatore: «Ha sentito un fastidio, per precauzione l’ho fatto uscire»

Daniele Baselli è stato costretto a uscire per infortunio durante il primo tempo della sfida tra Debrecen e Torino. Walter Mazzarri, post gara, ha commentato l’episodio spiegando l’entità del problema:

«Ha sentito un fastidio, quindi per precauzione l’ho fatto uscire per evitare peggioramenti. Allora ho fatto entrare Rincon, che aveva bisogno di giocare per aumentare il minutaggio nelle gambe».