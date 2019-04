Infortunio Behrami, grave problema alla caviglia: rischia un lungo stop

Infortunio Behrami, grave problema alla caviglia: il calciatore esce in stampelle dallo stadio – 2 aprile, ore 22.30

Nel post partita di Milan–Udinese, il direttore sportivo dei friulani, Daniele Pradè ha commentato l’infortunio del centrocampista svizzero, Valon Behrami. Le sue parole non fanno intendere nulla di positivo: «Il primo pensiero mio e di tutta la squadra va a Behrami, che ha fatto una grandissima gara. Ha tenuto in piedi la partita da solo, merita il nostro più grande in bocca al lupo per un infortunio alla caviglia che sembra essere serio».

Infortunio Behrami, il centrocampista svizzero è uscito dal campo per un problema alla caviglia: entra Mandragora

Al 74′ del match tra Milan e Udinese, il centrocampista dei friulani, Valon Behrami, ha preso una pallonata in faccia dalla distanza di 40 cm da parte di un suo compagno di squadra. Lo svizzero è caduto a terra e ha iniziato a perdere sangue dalla bocca.

Non sembrava così grave la situazione finché non si è visto il calciatore uscito in barella. Secondo le ultime, infatti, Behrami si sarebbe girato la caviglia mentre stava cadendo. Questo significherebbe che l’infortunio possa esser più grave del previsto. Seguiranno aggiornamenti.