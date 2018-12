Infortunio Bentancur, in dubbio per Juve-Inter

Il centrocampista della Juventus ha un problema alla schiena. Infortunio Bentancur: salta Juve-Inter?

Rodrigo Bentancur potrebbe saltare la gara con l’Inter di domani sera. Il centrocampista della Juventus, classe ’97, ha giocato 10 gare consecutive ma potrebbe essere costretto a rinunciare all’undicesima sfida di fila a causa di un problema fisico. Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il centrocampista bianconero ha accusato un problema alla schiena e negli ultimi giorni ha svolto un paio di sedute differenziate. InfortunioBentancur: Rodrigo in dubbio per il Derby d’Italia.

Queste le parole di Allegri sulle condizioni del suo giocatore: «Bentancur ha un problema alla schiena, ha avuto due giorni di mezzi differenziati. Perché se mi manca Bentancur o butto dentro subito Emre o cambio modo di giocare. Ma fino a oggi che non vedo la squadra e non vedo Bentancur non so chi far scendere in campo. In difesa stanno tutti bene, a parte Barzagli. Abbiamo tante partite da qui a sabato e tutti devono farsi trovare pronti. Domani non lo so, devo vedere oggi. Può darsi che qualcosa cambio, ma dipende da come sta Bentancur o da come sta Emre. Nel caso non ci sia Bentancur o si gioca a due o metto dentro Emre, non ci sono altre soluzioni».