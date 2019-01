Infortunio Bentancur, un problema alla caviglia ha costretto il bianconero ad uscire in Supercoppa per far spazio a Bernardeschi

All’84’ di Juventus–Milan, finale di Supercoppa italiana, il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur ha chiesto la sostituzione per colpa di un problema fisico. Il bianconero si era precedentemente scontrato con Calhanoglu ed aveva zoppicato in campo per cinque minuti di gioco. Allegri, subito mobilitato, ha chiamato Federico Bernardeschi ad entrare in campo al posto di Bentancur. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il centrocampista avrebbe accusato un infortunio alla caviglia e probabilmente rischia di non esserci per la prossima partita contro il Chievo. Staremo a vedere.