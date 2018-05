Alle prese con un problema alla schiena, Lucas Biglia potrebbe recuperare per la finale di Coppa Italia: infortunio Biglia, le ultime sulle condizioni dell’argentino in vista di Juventus-Milan

E’ tutto pronto per Juventus-Milan, finale di Coppa Italia in programma mercoledì 9 maggio alle 21. Gennaro Gattuso alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, ma Ringhio potrebbe ricevere una bella sorpresa da Lucas Biglia: il centrocampista argentino, uscito malconcio dalla sfida contro il Benevento, potrebbe tornare a disposizione già per la sfida in programma dopodomani. Infortunio Biglia, le ultime.

L’ex Lazio ha riportato un forte trauma lombare nel corso della sfida contro le Streghe, con gli accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari. Il metronomo rossonero è però disposto a stringere i denti secondo quanto riportato da Sky Sport 24: oggi si è allenato con la squadra e ha svolto tutta la seduta di allenamento. Se i segnali positivi verranno confermati nelle prossime ore, il calciatore verrà convocato per la finale dell’Olimpico. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con l’allenatore rossonero che deciderà se puntare su Lucas Biglia o fare affidamento su Manuel Locatelli.

