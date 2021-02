Infortunio Bonucci, parla Pirlo: «Non ci sarà col Porto»

Andrea Pirlo ha annunciato che Leonardo Bonucci sarà ancora assente per infortunio anche contro il Porto

Dopo l’assenza contro il Napoli, Leonardo Bonucci salterà anche la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Ad annunciarlo, Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il difensore è ancora alla prese con un problema muscolare.

«Sono tutti convocati. Bonucci non è disponibile. Ramsey è disponibile. Dybala viaggerà con noi ma non è pronto per giocare. Saranno comunque con noi. Bonucci già dalla scorsa settimana non stava benissimo, oggi ha avuto un altro problemino».