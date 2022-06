Infortunio Carnesecchi: rischia 4 mesi di stop. Le ultime notizie sulle condizioni del portiere dell’Italia U21

Secondo notizie.com, gli esami a cui si è sottoposto il portiere dell’Italia U21 Marco Carnesecchi avrebbero evidenziato una lussazione completa alla spalla.

Nelle prossime ore il giocatore potrebbe ritornare in Italia dove si consulterà con lo staff medico dell’Atalanta e deciderà se operarsi e iniziare immediatamente la riabilitazione per tornare il prima possibile in campo. Di solito da questo tipo di infortuni si recupera in 4 mesi e quindi è alto il rischio di non vederlo in campo almeno fino alle prime gare post Mondiale.